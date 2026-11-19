Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 17:23

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și candidat la șefia PNL, a lansat noi critici la adresa lui Ilie Bolojan. Liberalul îl acuză pe actualul lider al partidului că nu acceptă opiniile diferite, că a divizat formațiunea și că se îndepărtează de valorile liberale.

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