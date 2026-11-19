Publicat 19 nov. 2026, 16:40 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat joi, în direct la Realitatea PLUS, că extinderea atribuțiilor vicepremierului Marian Neacșu și preluarea de către acesta a coordonării procesului bugetar reprezintă o decizie benefică pentru România. Ea a lăudat experiența, profesionalismul și calitățile organizatorice ale lui Neacșu, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni oameni din punct de vedere tehnic pe care îi are statul român, și a criticat reacțiile USR și ale PNL din tabăra lui Ilie Bolojan, acuzându-le de ipocrizie și circ politic.

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