Anca Alexandrescu, reacție în cazul „Makaveli”: „Nu ventilați mizeriile, sunt folosite pentru a vă ține mintea ocupată”

Sursă: realitatea.net

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a oferit detalii inedite despre parcursul relației sale cu artistul și activistul Macaveli, punctând momentele cheie de la debutul colaborării lor și până la tensiunile recente. Jurnalista a descris o relație nuanțată, marcată de gesturi de curtoazie, neînțelegeri trecătoare și o susținere maternă în momentele dificile.

Istoria celor doi a început simbolic, după anularea alegerilor, când Macaveli i-a trimis jurnalistei un buchet de flori la redacție în semn de mulțumire pentru activitatea sa de pe platforma TikTok.

Deși inițial au colaborat strâns, Anca Alexandrescu recunoaște că au existat perioade de răceală, cauzate, în opinia sa, de influențele externe care o etichetau drept „om al sistemului”.

„N-am reacționat în niciun fel la înjurăturile de atunci. Ulterior, în campanie, multă lume mă îndemna să îi cer să se retragă în favoarea mea pentru a avea șanse mai mari, dar am refuzat categoric. Cine vrea să vină alături de mine, o face de bunăvoie”, a explicat realizatoarea.

Rolul de mentor și grija pentru sănătatea artistului

Revederea celor doi a avut loc în platoul Realitatea Plus, în momentul în care Macaveli a anunțat că se retrage din cursă pentru a sprijini unitatea polului suveranist. Din acel punct, relația a căpătat o valență personală, Anca Alexandrescu asumându-și un rol de îndrumător.

„Într-un fel, m-am considerat ca o mamă pentru el. Am vorbit mult în campanie, l-am îndrumat către medici, chiar către soțul meu, pentru că se plângea de probleme de sănătate. Este un copil care a crescut în condiții grele, fără părinți, și care a reușit să facă ceva prin propriile puteri. L-am susținut inclusiv în demersul de a-și schimba numele, oferindu-mă să depun mărturie pentru el dacă era necesar.”

Culisele contractului TV și ambițiile politice

Jurnalista a clarificat și aspectele legate de prezența lui Macaveli pe micul ecran, subliniind că acesta își dorea foarte mult expunere și o carieră în politică pe termen lung. Deși artistul a beneficiat de un studio modern și a realizat emisiuni cu invitați de calibru precum George Simion sau H.D. Hartmann, neînțelegerile au apărut ulterior semnării unui contract de drepturi de autor.

„Nu știu exact de ce s-a supărat, dar pot să bănuiesc. Există un contract, iar într-un astfel de cadru, nu poți fi plătit dacă nu vii la emisiuni. Nimeni nu i-a vrut răul și nimeni nu îmi poate reproșa mie că am cerut sau am condiționat ceva”, a precizat Alexandrescu.

„Radio Erevan” și manipulările din mișcarea suveranistă

În final, Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa celor care încearcă să speculeze supărarea lui Makaveli pentru a lovi în curentul suveranist. Aceasta a oferit exemplul unei înregistrări în care Gelu Vișan ar fi încercat să îl manipuleze pe artist împotriva ei, înregistrare pe care a refuzat să o folosească în campania electorală din dorința de a păstra un joc corect.

„Văd aceleași personaje care pretind că sunt în spatele domnului Georgescu, dar care de fapt au misiunea de a distruge mișcarea suveranistă și de a învrăjbi liderii între ei. Povestea cu șpaga este ca bancul de la Radio Erevan: nu s-a dat, s-a luat. Vorbim despre un simplu contract de drepturi de autor pentru niște emisiuni realizate, restul sunt povești oculte fără legătură cu realitatea”, a concluzionat jurnalista.

Aceasta a subliniat că societatea ar trebui să se concentreze pe sprijinirea persoanelor aflate în dificultate pentru a-și regăsi echilibrul, în loc să amplifice scandalurile mediatice care distrag atenția de la problemele reale ale țării.

Un apel la moderație și analiza „perdelei de fum”

Anca Alexandrescu a reamintit publicului că l-a susținut pe artist în momente cheie, invitându-l inclusiv să concerteze în platoul emisiunii sale alături de figuri emblematice precum Andrei Păunescu sau fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Jurnalista sugerează că actualul val de critici și „mizerii” ar putea fi, în realitate, o strategie de manipulare a opiniei publice.

„Chiar nu vă dați seama că toate aceste mizerii sunt folosite ca să vă țină mintea ocupată, în loc să vă uitați la ceea ce se întâmplă cu adevărat? Vă explica domnul Georgescu de nenumărate ori lucrul acesta”, a punctat realizatoarea, făcând trimitere la analizele politice care denunță adesea „perdelele de fum” aruncate în spațiul mediatic.

Rolul instituțiilor și mulțumiri pentru artist

În viziunea sa, judecata publică nu ar trebui să înlocuiască actul de justiție. Anca Alexandrescu a îndemnat ca eventualele nereguli să fie lăsate în grija instituțiilor abilitate ale statului, singurele care au competența de a cerceta și de a trage concluzii legale.

În final, jurnalista și-a menținut poziția favorabilă față de artist, mulțumindu-i pentru aprecierile făcute la adresa sa: „Îi mulțumesc lui Maca pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre mine, îmi păstrez aceeași părere despre el și sunt convinsă că lucrurile se vor lămuri”.