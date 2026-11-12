Salariul mediu net a crescut la 5.717 lei în septembrie, dar salariul real scade de 15 luni

Publicat 12 nov. 2026, 10:37 Sursă zf

Salariul mediu net în România a fost de 5.717 lei în septembrie 2026, reprezentând o creștere anuală de 5%. În termeni reali, ajustat la inflație, salariul a scăzut cu 1,5% față de aceeași lună din 2025.

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