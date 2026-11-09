Titluri de stat Tezaur, noiembrie 2026: Dobânzi de până la 7,5%

O nouă emisiune de titluri de stat Tezaur, lansată pe 9 noiembrie 2026. Românii pot investi până pe 4 decembrie, cu dobânzi de până la 7,5% pe an.
Românii care doresc să își investească economiile în instrumente financiare cu venit fix au la dispoziție o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur. Programul a fost lansat luni, 9 noiembrie, iar subscrierile sunt disponibile până la data de 4 decembrie 2026.
Noua ediție Tezaur oferă trei variante de investiție, cu scadențe de 1, 3 și 5 ani. Dobânzile anuale diferă în funcție de perioada pentru care sunt păstrate titlurile de stat.
Astfel, investitorii pot beneficia de următoarele randamente:
6,5% pe an pentru titlurile de stat cu maturitate de 1 an;
7% pe an pentru cele cu maturitate de 3 ani;
7,5% pe an pentru investițiile pe o perioadă de 5 ani.
Unul dintre avantajele programului Tezaur este faptul că veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile, ceea ce înseamnă că investitorii nu datorează impozit pentru câștigurile realizate din aceste instrumente financiare.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor, titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Acestea pot fi transferate și răscumpărate înainte de ajungerea la scadență.
Prin intermediul acestei emisiuni, statul urmărește atragerea de fonduri de la populație, banii obținuți urmând să fie utilizați pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
Programul Tezaur reprezintă una dintre modalitățile prin care populația poate împrumuta statul român în schimbul unei dobânzi stabilite la momentul emisiunii.