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Venezuela, zguduită de un nou cutremur în timpul operațiunilor de salvare după seismele de miercuri
cutremur în Venezuela
Publicat28 iun. 2026, 07:43
SursăRealitatea.net
Un nou cutremur s-a produs în largul coastei Venezuelei, într-un moment în care echipajele de salvare continuă să caute supraviețuitori după seismele de miercuri.
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