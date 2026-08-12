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Actualitate· 1 min citire
BOTOȘANI: Aproape 80 de tone de furaje, mistuite de un incendiu provocat voluntar
Incendiu Botoșani
Publicat12 aug. 2026, 12:05
Sursărealitatea.net
Pompierii militari și voluntarii au acționat aproape șase ore la fața locului pentru stingerea flăcărilor.
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