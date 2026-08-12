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BOTOȘANI: Aproape 80 de tone de furaje, mistuite de un incendiu provocat voluntar

Incendiu Botoșani

Incendiu Botoșani

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 12:05
Sursărealitatea.net

Pompierii militari și voluntarii au acționat aproape șase ore la fața locului pentru stingerea flăcărilor.

Un incendiu în urma căruia aproape 80 de tone de furaje au ars ar fi fost produs intenționat, în noaptea de marți spre miercuri, în comuna Ungureni, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit sursei citate, peste 200 de baloţi de furaje au fost cuprinşi de flăcări.

„Alarma a fost dată puţin înainte de ora 03.00, iar la faţa locului au ajuns, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Staţiei de Pompieri Săveni, cu două autospeciale de stingere. În sprijinul acestora a intervenit şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ungureni, cu două buldoexcavatoare. La sosirea pompierilor, ardeau generalizat aproximativ 80 de tone de furaje”, au precizat oficialii ISU.

Incendiul ar fi fost produs intenționat

Pompierii militari și voluntarii au acționat aproape șase ore la fața locului pentru stingerea flăcărilor și înlăturarea efectelor incendiului.

Luând în considerare cantitatea mare de furaje și verificarea fiecărei zone afectate pentru eliminarea riscului de reaprindere, misiunea a fost una de durată.

Cel mai probabil, incendiul a fost provocat voluntar, au precizat pompierii.

Potrivit Agerpres, cazul a rămas în atenția polițiștilor.

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