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Actualitate· 1 min citire
Incendiu devastator în județul Botoșani. 80 de tone de furaje au ars după ce focul ar fi fost pus intenționat
FOTO: ISU Botosani
Publicat12 aug. 2026, 09:18
SursăRealitatea.Net
Aproximativ 80 de tone de furaje au fost distruse de un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în comuna Ungureni, județul Botoșani, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.
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