Actualitate· 1 min citire

Incendiu devastator în județul Botoșani. 80 de tone de furaje au ars după ce focul ar fi fost pus intenționat

FOTO: ISU Botosani

FOTO: ISU Botosani

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat12 aug. 2026, 09:18
SursăRealitatea.Net

Aproximativ 80 de tone de furaje au fost distruse de un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în comuna Ungureni, județul Botoșani, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

Peste 200 de baloți de furaje au fost făcuți scrum

Alarma a fost dată puțin înainte de ora 03:00, iar la fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Stației de Pompieri Săveni, cu două autospeciale de stingere. În sprijinul acestora a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ungureni, cu două buldoexcavatoare.

La sosirea pompierilor, ardeau generalizat aproximativ 80 de tone de furaje, echivalentul a peste 200 de baloți. Potrivit oficialilor ISU, focul ar fi fost pus intenționat.

Pompierii s-au luptat aproape șase ore cu flăcările

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor acestuia, pompierii militari și voluntari au intervenit aproape șase ore. Misiunea a fost una de durată, având în vedere cantitatea mare de furaje, dar și necesitatea verificării fiecărei zone afectate pentru eliminarea riscului de reaprindere.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind acțiune intenționată. Cazul a rămas în atenția Poliției.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

furajeincendiuBotosani

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe