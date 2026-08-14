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DAVID, DE NEOPRIT! Un nou AUR european și o bornă istorică pentru Popovici

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 19:47

David Popovici a cucerit medalia de aur în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris, într-o cursă care îi aduce o nouă performanță uriașă în carieră. Românul a pornit de pe culoarul patru, din postura de mare favorit, după ce obținuse cel mai bun timp în semifinale.

Popovici a intrat în finală după ce câștigase deja aurul european la 100 de metri liber, unde stabilise și un nou record al competiției. La 200 de metri, miza era și mai mare: înotătorul român putea realiza pentru a treia ediție consecutivă dubla europeană la 100 și 200 de metri liber.

Înaintea cursei, David Popovici era principalul favorit, după ce în semifinale obținuse timpul de 1:44,56. Lukas Märtens, James Guy, Carlos D’Ambrosio și ceilalți finaliști încercau să îi pună probleme românului într-o finală în care toate privirile erau ațintite asupra sa.

Cu puțin înainte de start, atmosfera din arenă a devenit electrizantă. Cei opt finaliști și-au făcut apariția în sală, iar David Popovici a fost primit cu ropote de aplauze de spectatorii prezenți la Paris. Românii din tribune au creat o atmosferă specială înaintea cursei.

David Popovici avea deja două titluri europene la 200 de metri liber, cucerite la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024. În plus, românul este campion olimpic și dublu campion mondial în această probă.

În urma acestei victorii, Popovici urmează să intre într-o categorie aparte a natației europene, cu trei duble consecutive la 100 și 200 de metri liber. Performanța avea să confirme încă o dată statutul său de unul dintre cei mai mari înotători ai generației sale.

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