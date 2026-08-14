Autostrada Mării Negre ajunge în România! Turcia și Bulgaria pregătesc un drum uriaș spre țara noastră

Turcia și Bulgaria pregătesc dezvoltarea unui nou coridor rutier de-a lungul litoralului Mării Negre, iar proiectul ar putea fi extins până în România. Autostrada Mării Negre este prezentată drept un proiect strategic pentru conectarea mai bună a statelor din regiune și pentru dezvoltarea transportului în Europa de Sud-Est.
Ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloğlu, a declarat că autoritățile de la Ankara discută deja cu Bulgaria despre dezvoltarea acestei infrastructuri. Pe lângă sectorul dintre Varna și Burgas, planurile vizează continuarea autostrăzii spre nordul Bulgariei, până la granița cu România.
Potrivit oficialului turc, este vorba despre un tronson de peste 100 de kilometri care ar urma să fie conectat ulterior cu România. Deja au fost realizate studii tehnice pentru această extindere, iar cele două țări analizează modalitățile prin care proiectul ar putea fi pus în practică.
În Bulgaria, proiectul Autostrăzii Mării Negre este legat de modernizarea infrastructurii dintre Varna și Burgas. Unul dintre obiectivele importante este construirea unei noi conexiuni peste lacul Varna, care ar urma să facă parte din viitorul traseu al autostrăzii.
Turcia și Bulgaria văd această infrastructură nu doar ca pe o investiție rutieră, ci ca pe un coridor important pentru transportul de mărfuri și pentru conectarea Europei cu regiunea Mării Negre. Proiectul este discutat în paralel cu alte inițiative regionale privind transportul, energia și securitatea.
Pentru România, o eventuală continuare a autostrăzii ar putea însemna o conexiune rutieră mai rapidă cu litoralul bulgăresc și, mai departe, cu Turcia. Un astfel de coridor ar putea avea și o importanță economică și strategică majoră pentru întreaga regiune.
Ideea unei conexiuni de acest tip nu este însă complet nouă. În ultimii ani, Autostrada Mării Negre a fost inclusă în planuri mai ample privind dezvoltarea infrastructurii dintre România, Bulgaria, Turcia și celelalte state din zona Mării Negre.
Deocamdată, extinderea până în România este un proiect aflat în faza de planificare și analiză tehnică, nu o autostradă care poate fi folosită de șoferi. Dacă planurile vor avansa, noul coridor ar putea deveni una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România, Bulgaria și Turcia.