Sirenele de alarmă programate pentru miercuri, anulate brusc. Ce spune Departamentul pentru Situații de Urgență

Autoritățile din România au dat lovitura de ultim moment: sunetele sirenelor care ar fi trebuit să răsune mâine nu vor mai fi auzite, după ce Departamentul pentru Situații de Urgență a tras cortina peste exercițiul „Miercurea sirenelor”, stabilit inițial pentru data de 4 martie, conform anunțului oficial făcut marți de dimineață.

Instituția a motivat această schimbare prin rezultatele unei evaluări interne amănunțite asupra stării actuale de securitate și a nevoii stringente de a informa mai detaliat populația pe această temă.

Potrivit DSU, hotărârea reflectă o abordare profund responsabilă, bazată pe propria lor analiză care a evidențiat că, în actualele circumstanțe, este esențial să se consolideze mecanismele de comunicare publică pentru ca obiectivele exercițiului să fie perfect asimilate de către toți cetățenii.

Amânare strategică, nu renunțare definitivă

DSU a ținut să clarifice că această amânare nu implică deloc abandonarea testării sistemului național de avertizare publică sau diminuarea rolului său critic. Activități precum inspecțiile tehnice, mentenanța periodică și testele operaționale ale sirenelor reprezintă „angajamente instituționale obligatorii, nu simple alegeri discreționare”.

„Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, au transmis reprezentanții DSU.

Aceștia au accentuat că astfel de exerciții nu se organizează în mod mecanic sau pentru efect de imagine, ci îndeplinesc un scop precis: evaluarea efectivă a performanței sistemului în condiții reale și educarea cetățenilor cu privire la semnalele de alarmă și semnificația lor specifică.

Planuri viitoare și comunicarea îmbunătățită

În perioada imediat următoare, autoritățile promit să dezvăluie un program revizuit al exercițiilor, însoțit de campanii extinse de informare publică, pentru a asigura derularea lor în condiții de maximă claritate, înțelegere colectivă și eficiență operațională.

Mai mult, DSU a reiterat că pregătirea populației și menținerea în stare perfectă de funcționare a sistemelor de avertizare rămân priorități absolute, iar protejarea vieții și securității cetățenilor reprezintă un principiu de neclintit și nenegociabil.