Drone ucrainene au lovit un terminal petrolier major în portul rus Novorossiysk

Sursă: realitatea.net

Drone ucrainene au atacat în noaptea de duminică spre luni, 2 martie, un important terminal petrolier din orașul-port Novorossiysk, situat în sudul Rusiei, provocând incendii puternice, relatează canalul Telegram Astra. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a ajuns în ziua 1468.

Cel puţin cinci morţi în Ucraina, în atacuri ruse vizând mai multe regiuni

Cel puţin cinci persoane au fost ucise în atacuri ruseşti în mai multe regiuni ucrainene, în noaptea de duminică spre luni şi luni dimineaţa, anunţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.

La Hramatorsk, un oraş situat în estul Ucrainei, în apropierea liniei frontului, ameninţat de înaintarea trupelor ruse, trei persoane au fost iucise luni dimineaţa, a anunţat şeful Administraţiei Militare din oraş, Oleksandr Goncearenko.

În Regiunea Cernihiv (nord), o femeie născută în 1937 a fost ucisă în noaptea de duminciă spre luni.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost ucis într-un atac rus cu dronă care a vizat mai multe zone în regiunea Dnipropetrovsk (est), anunţă autorităţile locale.

”Salvatorii i-au scos corpul dintre dărâmăturile uneia dintre casele distruse”, a anunţat şeful Administraţiei Regionale Olksandr Ganja.

Zelenski speră că preconizatele negocieri de pace cu Moscova vor avea loc, în pofida războiului în Orientul Mijlociu.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că speră în continuare că discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA vor avea loc între 5 şi 8 martie, în pofida războiului în Orientul Mijlociu care provoacă temeri Kievului în legătură cu un potenţial impact asupra livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană, potrivit AFP, conform Agerpres.

"Nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc. Din cauza luptelor în curs, nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o.

Întâlnirea ar trebui să aibă loc”, a spus Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă.

Kievul este, de asemenea, îngrijorat de impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra livrărilor de echipamente către Ucraina, esenţiale pentru apărarea sa antiaeriană împotriva atacurilor ruseşti zilnice.

”Desigur, această problemă ne preocupă şi de aceea suntem în contact cu partenerii noştri”, a declarat Zelenski, indicând că, deocamdată, nu a primit încă niciun "semnal" în acest sens din partea europenilor sau americanilor.