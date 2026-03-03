Actualitate· 1 min citire
Atacuri asupra președinției și Consiliului de Securitate de la Teheran, anunțate de Israel
3 mar. 2026, 13:58
Actualizat: 3 mar. 2026, 13:58
Luni seară, „avioane israeliene au lovit şi destructurat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a informat armata israeliană.
Palatul prezidențial iranian și birourile Consiliului Suprem de Securitate Națională din Teheran au fost ținta unor atacuri aeriene, a anunțat, marți, Israelul.
Luni seară, „avioane israeliene au lovit şi destructurat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a informat armata israeliană.
„O cantitate mare de muniţii a fost lansată asupra birourilor prezidenţiale şi a clădirii Consiliului Suprem de Securitate Naţională”, condus de Ali Larijani, a adăugat armata.
