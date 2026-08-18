Reactorul 2 de la Cernavodă este oprit, dar autoritățile dau asigurări: sistemul energetic rămâne stabil

Sistemul energetic național rămâne stabil după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă, iar autoritățile susțin că necesarul de energie poate fi acoperit în această perioadă.
Ministerul Energiei a anunțat că situația este monitorizată permanent, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate ridicată pentru a compensa energia care nu mai este produsă de unitatea nucleară de la Cernavodă.
În urma opririi Reactorului 2, sistemul energetic pierde aproximativ 650 de MW, o cantitate importantă pentru România. Pentru a acoperi acest deficit, autoritățile se bazează pe mai multe surse de producție, astfel încât alimentarea cu energie electrică să nu fie afectată.
Ministerul Energiei precizează că au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari și grupul de rezervă de la Paroșeni. Cele două unități contribuie la creșterea capacității disponibile pentru producerea energiei electrice.
Un sprijin important vine și din partea centralelor pe gaze naturale, care funcționează la un nivel ridicat. În același timp, condițiile meteorologice favorabile permit o producție bună din surse fotovoltaice.
Autoritățile analizează inclusiv prognozele pentru următoarele zile și situația capacităților de producție din România și din regiune. Scopul este ca sistemul să poată face față consumului chiar și în condițiile în care Reactorul 2 rămâne indisponibil.
Oprirea unității de la Cernavodă are loc în contextul debitului foarte scăzut al Dunării. Nivelul redus al apei a afectat condițiile necesare pentru funcționarea centralei, ceea ce a dus la decizia de oprire controlată.
Potrivit autorităților, energia nucleară care lipsește în urma opririi este compensată printr-un mix format din producție hidro, eoliană, pe bază de cărbune, gaze naturale și energie importată.
Ministerul Energiei transmite că, în acest moment, nu există indicii privind un risc pentru alimentarea cu energie electrică la nivel național. Sistemul este supravegheat în permanență, iar capacitățile disponibile sunt utilizate pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.
Autoritățile vor urmări în continuare evoluția debitului Dunării, dar și condițiile meteorologice și consumul de energie, pentru a putea adapta rapid producția în funcție de necesități.
Oprirea Reactorului 2 reprezintă o provocare pentru sistemul energetic, însă Ministerul Energiei susține că România dispune în prezent de suficiente resurse și soluții pentru a acoperi energia care nu mai este produsă de centrala nucleară.