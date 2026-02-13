O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla
O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla
Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel la 112
O dronă a fost găsită joi pe plaja din zona localităţii Tuzla.
Garda de Coastă care s-a deplasat la faţa locului a transmis că aparatul de zbor fără pilot nu are inscripţii vizibile, iar cercetarea în acest caz a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.
Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel venit la numărul unic de urgenţă 112.
Fragmente dintr-o altă dronă au fost descoperite şi luni seara pe plaja din Mamaia.
Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că, în săptămâna anterioară, în poligonul Capu Midia, a avut loc un exerciţiu cu trageri de luptă asupra unor "ţinte aeriene de unică folosinţă", iar toate ţintele de tip dronă, fără încărcătură, au fost doborâte deasupra mării.
Citește și:
- 16:07 - Amenințări de la Teheran! Un oficial iranian spune că Donald Trump o să fie „eliminat”
- 15:38 - Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
- 15:33 - Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
- 15:03 - Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News