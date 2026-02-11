Inteligența Artificială este implicată în peste jumătate din fraudele financiare, avertizează specialiștii

Fraudele financiare sunt tot mai frecvente în Europa

Inteligența Artificială este folosită în mai mult de jumătate din fraudele financiare, în timp ce furtul de identitate este tot mai greu de detectat, susțin experții în securitate cibernetică.

„Fraudele financiare sunt tot mai frecvente în Europa, implicit în România. Peste jumătate dintre acestea implică deja utilizarea Inteligenţei Artificiale. Furtul de identitate a devenit una dintre cele mai sofisticate şi greu de detectat forme de atac digital, iar în ultimii doi ani pierderile au crescut alarmant, potrivit unei analize Money Motion, una dintre cele mai importante conferinţe din regiune dedicate tehnologiei, fintech-ului şi industriei bancare.

Experţii avertizează că frauda online funcţionează astăzi ca o adevărată industrie, în continuă adaptare, iar românii trebuie să înţeleagă mai bine cum îşi pot proteja banii şi identitatea digitală”, se arată într-o analiză ce va fi prezentată la conferinţa Money Motion, din Croaţia, organizată în luna martie.

Fraude mai complexe

Potrivit sursei citate, cele peste jumătate dintre fraude implică AI, fie sub formă de conţinut generat, conceperea scenariilor de înşelăciune, fie în a analiza punctelor slabe.

„Furtul de identitate, deşi ca tip de fraudă era în scădere de ani de zile, a devenit mult mai sofisticat şi mai greu de detectat odată cu apariţia inteligenţei artificiale generative. Experţii văd ca măsură de urgenţă ca securitatea să fie plasată în epicentrul fiecărui serviciu digital, în special al celor financiare”, notează specialiştii.

Fraudele au devenit atât de numeroase și de complexe încât experții pot vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În acest context, termenii „scam as a service” sau „fraud as a service” sunt folosite tot mai des.

„Indiferent de situaţia actuală şi de reglementările precum DORA, NIS2 şi CRA, un număr mare de companii din afara mediului IT şi financiar continuă să ignore şi să nu investească în securitatea cibernetică.

Băncile au acum o responsabilitate mai mare în protejarea cetăţenilor şi, dacă nu aplică măsuri de protecţie suficient de ridicate, vor trebui să preia costurile atacurilor”, sunt de părere analiştii din domeniu.