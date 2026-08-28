Colosseumul din Roma devine „zonă roșie”. Măsuri speciale de securitate timp de patru luni

Autoritățile italiene au instituit măsuri speciale de securitate în zona Colosseumului din Roma, după mai multe incidente și probleme legate de criminalitatea stradală.
Măsura a intrat în vigoare pe 24 august și va rămâne valabilă timp de patru luni, până pe 24 decembrie 2026, vizând zona Colosseumului, Forurile Imperiale și Colle Oppio.
Poliție suplimentară în zona turistică
În perioada următoare, forțele de ordine vor efectua mai multe controale în zona unuia dintre cele mai vizitate obiective turistice din Roma. Autoritățile italiene urmăresc creșterea siguranței turiștilor și reducerea incidentelor care afectează zona centrală a capitalei.
Decizia vine după o serie de incidente raportate în ultimele săptămâni. În zona Colosseumului au fost semnalate furturi din buzunare, furturi de telefoane, escrocherii și agresiuni.
Prefectura Romei a indicat, de asemenea, probleme legate de traficul de droguri și infracțiunile de tip „prădător”, care au determinat autoritățile să crească nivelul de control.
Măsura se aplică până în ajunul Crăciunului
Ordinul prefectului Lamberto Giannini este valabil din 24 august până în 24 decembrie. Zona cuprinde Colosseumul, Forurile Imperiale și Colle Oppio, una dintre cele mai aglomerate regiuni turistice din capitala Italiei.
Măsura face parte din strategia autorităților de a consolida securitatea în zonele centrale ale Romei, în special în punctele cu un număr foarte mare de turiști.
Metro C, inclusă în analiza autorităților
Prefectura a menționat și deschiderea stației de metrou „Roma Colosseo”, care leagă centrul istoric de estul capitalei. Autoritățile consideră că intensificarea traficului de persoane în zonă a contribuit la apariția unor noi probleme de ordine publică.
Controalele sporite vor continua pe întreaga perioadă a măsurii, până în ajunul Crăciunului.