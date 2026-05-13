Doliu uriaș în fotbalul francez! A murit legenda lui Lyon: „Eroul nostru a adormit”
Doliu
Fotbalul francez a primit o veste tristă după dispariția lui Fleury Di Nallo, una dintre cele mai mari legende din istoria clubului Olympique Lyonnais. Fostul atacant s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.
Supranumit „Micul Prinț de pe Gerland”, Di Nallo a rămas un simbol al clubului din Lyon, pentru care a evoluat între 1960 și 1974. Cu 222 de goluri marcate în 494 de meciuri oficiale, el continuă să fie și astăzi cel mai bun marcator din istoria echipei.
Fostul atacant a avut un rol esențial în primele mari performanțe ale lui Lyon, contribuind la câștigarea a trei Cupe ale Franței, în 1964, 1967 și 1973.
Una dintre cele mai memorabile seri din cariera sa a venit într-un derby cu AS Saint-Etienne, când Lyon a reușit o revenire spectaculoasă, iar Di Nallo a înscris de trei ori într-un succes rămas legendar pentru suporteri.
După despărțirea de Lyon, fostul atacant a mai jucat pentru Red Star FC și Montpellier HSC, înainte de a reveni în cadrul clubului care l-a consacrat, unde a ocupat mai multe funcții administrative și sportive.
Mesajul transmis de Olympique Lyonnais după anunțul decesului a fost unul extrem de emoționant: „Eroul nostru a adormit. Adio, Fleury”. Pentru fanii lui Lyon, Fleury Di Nallo va rămâne una dintre figurile emblematice ale clubului și unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria fotbalului francez.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:54 - Rețea de vânzare ilegală de alcool, destructurată la Rădăuți
- 11:57 - Cod galben de vânt puternic lovește România: rafale de până la 80 km/h și vreme de iarnă în plină primăvară
- 11:19 - Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „INS confirmă eșecul guvernului Bolojan și motivele pentru care AUR a depus moțiune de cenzură”
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News