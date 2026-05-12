Primarul Botoșaniului își joacă mandatul la păcănele

Când aleșii locali ai AUR au depus un proiect de hotărâre pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc din municipiul Botoșani, s-au lovit de un zid. Proiectul nu a fost vizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei, un blocaj tehnic, dar cu o semnătură politică evidentă. Inițiativa a murit înainte să ajungă la vot. Primarul Cosmin Andrei nu s-a mulțumit să blocheze proiectul. A mers mai departe: a convocat o ședință publică în care a declarat răspicat că susține menținerea sălilor de jocuri de noroc în oraș. A propus o reglementare ,, neașteptată „” , un proiect propriu prin care aparatele rămân, dar cu restricții. Consilierii AUR au răspuns cu amendamente dure, gândite tocmai pentru a duce, pas cu pas, la închiderea acestora.

Mesajul primarului către botoșăneni a fost clar: rămân păcănelele



Orașul a zis altceva. Societatea civilă, obosită de sfidare, a luat lucrurile în propriile mâini. În câteva zile, o campanie de strângere de semnături a mobilizat cetățenii municipiului. Până astăzi, 12 mai 2026, la ora prânzului, aproximativ 10.000 de semnături au fost strânse de botoșăneni care cer același lucru pe care consilierii AUR l-au cerut în sala de consiliu: scoaterea jocurilor de noroc din oraș.



Zece mii de oameni. Zece mii de familii care știu ce înseamnă o sală de păcănele la parterul blocului. Zece mii de voci pe care niciun compartiment din primărie nu le poate „neviza”.



Această inițiativă cetățenească a primit și o susținere morală de necontestat: Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Protopopiatul municipiului Botoșani s-au alăturat campaniei. Când Biserica și strada vorbesc cu același glas, un primar înțelept ar trebui să asculte . Se pare că, pentru moment, primarul Cosmin Andrei nu ascultă.



Spre deosebire de proiectul consilierilor AUR, blocat administrativ înainte ,,să respire”, o inițiativă cetățenească susținută de mii de semnături nu poate fi ignorată legal. Proiectul va trebui pus pe ordinea de zi a Consiliului Local. Vocea cetățenilor are, prin lege, un alt statut decât vocea unui grup de consilieri în opoziție.



Consilierii AUR și-au anunțat deja poziția: și vor vota pentru. Au făcut-o prima dată când au inițiat ei înșiși același demers și o vor face din nou.



Dincolo de păcănele, miza acestui conflict este una mai mare: cine conduce orașul , primarul sau cetățenii?



Cosmin Andrei a câștigat alegerile cu o majoritate confortabilă și primit un mandat de încredere. Acum folosește acel mandat pentru a apăra industria jocurilor de noroc în fața propriilor alegători. Fiecare familie cu un membru dependent de păcănele, fiecare tânăr prins în capcana sălilor din cartier, fiecare leu pierdut la aparate , toate acestea poartă, de acum înainte, și amprenta unui vot deliberat al primarului.



La următoarele alegeri, botoșănenii își vor aminti. Zece mii de semnături sunt și zece mii de amintiri.

Primarul orașului își joacă mandatul la păcănele. Rămâne de văzut dacă îl va câștiga sau îl va pierde.

Comunicat AUR Botoșani