Rețea de vânzare ilegală de alcool, destructurată la Rădăuți

Polițiștii din Rădăuți au făcut trei percheziții domiciliare, în perioada 11-12 mai 2026, într-un dosar privind comercializarea ilegală de produse accizabile.

Persoanele vizate sunt suspectate că vindeau constant alcool pe teritoriul României, fără respectarea prevederilor Codului fiscal.

Acțiunea a fost desfășurată de Poliția Municipiului Rădăuți, cu sprijinul polițiștilor din Marginea și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

În urma descinderilor, anchetatorii au găsit două autovehicule în care se aflau 138 de sticle de un litru, suspectate că ar conține alcool etilic.

Într-o încăpere din aceeași locație a fost descoperită o cantitate mult mai mare, de 7.676 de litri de alcool. Mașinile, evaluate la aproximativ 15.000 de euro, au fost indisponibilizate, iar alcoolul a fost confiscat pentru expertiză. Valoarea totală a alcoolului ridicat este estimată la 898.610 lei.