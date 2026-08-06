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Descoperire tragică într-o fântână din Botoșani. O femeie de 46 de ani a fost găsită fără viață

Pompieri în fântână

Pompieri în fântână

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat6 aug. 2026, 14:09
Actualizat6 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea.net

O femeie în vârstă de 46 de ani a fost găsită fără viață într-o fântână din localitatea Tudora, județul Botoșani. Descoperirea a fost făcută, joi la amiază, de o vecină, care a sunat imediat la 112.

Femeia ar fi ajuns în fântână în timpul nopții

Potrivit vecinilor, femeia s-ar fi aruncat în fântână în cursul nopții de miercuri spre joi. Aceștia susțin că botoșăneanca suferea de depresie de mai mult timp.

Vecina sa a avut un șoc în momentul în care s-a apropiat de fântână și a observat trupul femeii plutind la suprafața apei. Aceasta a cerut imediat ajutorul autorităților.

La fața locului au intervenit pompierii botoșăneni, care au scos trupul neînsuflețit din fântână. Cadrele medicale de la SMURD nu au mai putut face nimic pentru femeie și au constatat decesul.

Polițiștii au deschis o anchetă

Polițiștii din Botoșani au declanșat o anchetă și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, precum și cauza decesului.

Potrivit cadrelor medicale, depresia face tot mai multe victime în rândul botoșănenilor, iar unele dintre cazurile grave ajung la suicid.

Specialiștii susțin că peste trei sferturi din populația județului trece, la un moment dat, printr-un episod de depresie. Atunci când nu este identificată și tratată corespunzător, problema se poate transforma într-o afecțiune mult mai gravă.

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