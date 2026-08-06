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Descoperire tragică într-o fântână din Botoșani. O femeie de 46 de ani a fost găsită fără viață
Pompieri în fântână
Publicat6 aug. 2026, 14:09
Actualizat6 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea.net
O femeie în vârstă de 46 de ani a fost găsită fără viață într-o fântână din localitatea Tudora, județul Botoșani. Descoperirea a fost făcută, joi la amiază, de o vecină, care a sunat imediat la 112.
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