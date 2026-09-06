Anca Alexandrecu: Schimbarea este de neoprit în Germania. Sunt convinsă că Mertz și Ursula vor avea coșmaruri la noapte

Publicat 6 sept. 2026, 21:58 Sursă Realitate Plus

Bine v-am regăsit la "Culisele statului paralel". Nu e o întâmplare că am invitat astăzi trei lideri AUR aici în platou. Are legătură cu ceea ce se întâmplă de ceva vreme în Europa și iată că în această seară, probabil că până la sfârșitul zilei, vom sărbători cu toții schimbarea care nu mai poate fi oprită în Europa.

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