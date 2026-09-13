Crin Antonescu, atac frontal la Nicușor Dan. „România are un președinte inapt, incapabil sau nu are președinte.”

Publicat 13 sept. 2026, 21:56 Sursă Realitatea PLUS

În cadrul unei intervenții la emisiunea Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS, Crin Antonescu l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan pentru situația politică din România și a susținut că principala responsabilitate pentru blocajul guvernamental se află la Cotroceni.

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