Studiu al Poliției Române: aproape 100 de milioane de lei prejudicii din fraude online cu investiții în acțiuni și criptomonede

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 15:08

Potrivit unui studiu realizat de Poliția Română, prejudiciile provocate de fraudele online cu investiții în acțiuni și criptomonede au ajuns la aproape 100 de milioane de lei în primul semestru al anului 2026. Analiza a avut la bază peste 1.200 de sesizări înregistrate la nivel național.

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