Alexandra Păcuraru: ”Becali face parte din sistem, își dorește imunitatea. L-a implorat pe Simion pentru că avea dosare grele”

Alexandra Păcuraru a declarat că George Becali face parte din sistem și că își dorește imunitate, deoarece are dosare grele. Vicepreședintele AUR, regiunea Dobrogea, i-a provocat pe latifundiarul din Pipera, dar și pe fugarul Sebastian Ghiță, care în ultima vreme, a lansat atacuri dure la adresa Televiziunii Poporului și a mișcării suveraniste, prin intermediul televiziunii România TV, să se întâlnească față în față, în cadrul unei conferințe de presă, ”cu dosarele pe masă”. Realitatea PLUS îi solicită un punct de vedere lui Gigi Becali.

”Beccali, Iuda României, conservă securistă. (...) El este sistemul. El a cumpărat pământul cu mai nimic și a vândut de 300% mai mult. A dat parandărăt unde a trebuit, a mai construit câte o mănăstire, câte o biserică, 1% din ceea ce a câștigat pe nedrept. Domnul stat l-a asistat. A încercat acest Iuda Becali să construiască un partid, dar cu Iudele distrug și nu știu să construiască, a luat un procent modest de 2%.

Același lucru l-a încercat și domnul Sebastian Ghiță, domnul e prea mult, doar dimineața ce mai poate fi coerent dacă nu aspiră cu nasul tot praful alb care-l găsește sau nu cumva se scufundă în butoiul cu alcool. Nu! Spun prietenii, nu a fost cu el la masă.

El face parte din sistem. El își dorește mereu imunitate. El, în momentul în care a simțit că nu mai stă la masa puterii, s-a pus în genunchi în fața lui George Simion. Este adevărat, Iuda Becali, că te-ai dus să-l implori pe George Simion să te ia în partidul aur ca tu să ai imunitate pentru că știai că ai la dosar, ai la sertar dosare grele care te-ntorc la pușcărie? Este adevărat Iuda Becali? Este adevărat că te-au oprit autoritățile în aeroport când vroiai și tu să o iei după urma fugarului Ghiță? Ăla măcar a plecat în portbagaj, tu vroiai cu avionul. Te-au lăsat aici, în țară, două zile, apoi te-au arestat. Este adevărat, domnule Iuda, că la tine la pușcărie, când ai fost tu arestat, nu a venit nimeni din familia ta? De ce oare? Pot să-i rog pe colegii să... De ce oare nu a venit? Puteți să-l sunați. Puteți să-l sunați.

Acum le lansez această ofertă de nerefuzat. Să ne vedem face-to-face, față în față, eu cu fugarul Ghiță și eu cu Iuda Becali. Eu cu toate întrebările mele, la care vreau răspuns în fața tuturor televiziunilor, nu doar Realitatea sau România TV, ca să nu spună cineva că suntem subiectivi. Vom face conferință de presă și cu dosarele pe masă, să vedem cine sunt nenorociții.

Acum un an de zile, eram în aceeași situație. Au încercat să dezbine, au încercat să mă învrăjbească, au încercat să-mi proste cu noroi în familia mea. Am tăcut, deși voiam și ți-am arătat și ție și unor colegi de aici de la Realitatea, mărturii și dovezi clare că acest Iuda mă suna la 12 noaptea, vorbea vrute și nevrute. Nu spun că-i păcat de fetele lui, de care spune că-i pasă. Dar la fetele tatălui meu te-ai gândit? Când veneai tu, marele salvator al națiunii, când te lăudai tu că adopți, măi mizerabilule, motivul pentru care nu a venit nimeni la tine, Becali, este că nimeni nu te suportă din propria ta familie. Nimeni!

La pușcărie erai și cu finul Borcea, erai și cu verișorii. Victor și Giovanni Becali, de ce nu au vrut să stea cu tine? Pentru că știu ce mizerabil ești. Dar în față îți faci cruce la televizor, te lăfăi și atunci când mai ai 1% de donat din ceea ce ai furat, chemi televiziunile să te vadă.

În 30 de zile, 30 de zile, hai măcar până în Paști, haideți să începem această confruntare. Sunați-l pe domnul Becali, dați-i mesaj, așa, să ne... Vreau să comunicei ora la care ne întâlnim cu documentele pe masă, să punem toate întrebările și deoparte și de cealaltă, să dăm răspunsurile transparent și în direct și să dovedim cine este mincinosul, pentru că am tăcut. Am spus că sunt credincioasă și chiar sunt, că mi-este frică de Dumnezeu și las ca Dumnezeu să facă dreptate, dar s-a mers mult prea departe. Voi ieșiți la televizor să vă plângeți că familia voastră este atacată, dar familia mea cum este”, a declarat Alexandra Alexandrescu.

Răspunsul lui Gigi Becali la solicitarea Realitatea PLUS: