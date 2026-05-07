Peste 400 de blocuri din Sectorul 1 intră în reabilitare termică. Proiectul a fost scos la licitație

Primăria Sectorului 1 a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un anunț privind etapa de proiectare pentru reabilitarea termică a peste 400 de blocuri de locuințe.

Valoarea estimată a proiectului depășește 73 de milioane de lei fără TVA, potrivit unui comunicat transmis joi de administrația locală.

Această fază presupune elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor de creștere a eficienței energetice, precum și realizarea proiectelor tehnice adaptate fiecărui imobil inclus în program.

Proiectul este structurat în două loturi: primul vizează aproximativ 198 de blocuri, cu o valoare estimată de peste 38 de milioane de lei, iar al doilea include circa 210 blocuri, în valoare de peste 35 de milioane de lei. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 iunie.

Pe parcursul derulării programului, noi asociații de proprietari pot fi incluse în proiect, în baza contractelor de mandat, ceea ce ar putea duce la creșterea numărului total de blocuri reabilitate față de estimările inițiale, în limitele acordului-cadru.

După finalizarea etapei de proiectare, documentațiile vor fi supuse aprobării Consiliului Local, urmând ca ulterior să fie demarată procedura de execuție a lucrărilor.