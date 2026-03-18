Ajutor de urgență: Iașiul trimite 100.000 de litri de apă potabilă după criza generată de poluarea Nistrului

Autoritățile din Iași au anunțat un sprijin umanitar important pentru locuitorii din Bălți, afectați de întreruperea alimentării cu apă potabilă. În contextul unei situații critice generate de poluarea râului Nistru, municipalitatea ieșeană va trimite 100.000 de litri de apă în zilele următoare.

Decizia vine după ce autoritățile din Bălți au solicitat ajutor urgent, în urma sistării furnizării apei, cauzată de contaminarea sursei principale. Problema ar fi fost provocată de incidente produse în Ucraina, inclusiv atacuri asupra infrastructurii energetice, care au dus la deversări de substanțe poluante în râu.

Mobilizare rapidă din partea autorităților locale

Primarul din Iași, Mihai Chirica, a precizat că administrația locală a pregătit deja recipientele necesare pentru transportul apei, care vor fi umplute din rețeaua gestionată de ApaVital Iași.

În paralel, edilul a lansat un apel către marile magazine și operatori economici din oraș să se alăture inițiativei și să doneze apă potabilă ambalată, pentru a suplimenta ajutorul destinat populației afectate.

Puncte de colectare pentru donații

Pentru a implica și comunitatea locală, Primăria Iași va organiza cinci centre de colectare unde cetățenii pot contribui cu apă potabilă. Autoritățile speră ca solidaritatea localnicilor să ajute la acoperirea necesarului urgent din Bălți.

Situația din Republica Moldova a devenit critică după ce poluarea apei a afectat mai multe localități, determinând autoritățile să ceară sprijin internațional. Guvernul de la Chișinău a activat inclusiv mecanisme europene de intervenție pentru gestionarea crizei.

În acest context , gestul autorităților ieșene este considerat un semn important de solidaritate între comunități. De altfel, relația dintre cele două orașe este una specială, Iași și Bălți fiind înfrățite din 2023.

Transportul de apă urmează să ajungă în cel mai scurt timp la destinație, pentru a sprijini populația afectată de lipsa unei resurse esențiale.