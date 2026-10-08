Accident grav în Botoșani: un copil de 3 ani a fost lovit de o mașină în propria curte. A fost transportat cu elicopterul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 18:37

Un copil de trei ani din localitatea Hlipiceni, județul Botoșani, a fost rănit grav joi, 8 octombrie, după ce a fost lovit de un autoturism în curtea unei gospodării.

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