O șoferiță de 74 de ani a murit într-un accident produs în localitatea Corni, județul Botoșani. Pasagera sa, de 63 de ani, a fost rănită.
O femeie în vârstă de 74 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită într-un accident rutier produs în județul Botoșani. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Accidentul a avut loc vineri, 20 noiembrie, în localitatea Corni. Mașina în care se aflau cele două femei a ieșit de sub control și s-a izbit violent de un cap de pod.
Șoferița a rămas încarcerată
În urma impactului, conducătoarea auto, în vârstă de 74 de ani, a rămas blocată în autoturism. Pompierii au intervenit pentru descarcerare, însă medicii nu au mai putut să o salveze, în ciuda manevrelor de resuscitare.
Pasagera, o femeie de 63 de ani, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care șoferița a pierdut controlul mașinii.