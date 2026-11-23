Anchetă explozivă marca Realitatea PLUS! Legăturile lui Sebastian Ghiță cu regimul lui Vladimir Putin ies la iveală. Jurnalistul de investigații din Republica Moldova, Valeriu Pașa a dezvăluit într-un interviu exclusiv realizat de Ana Maria Păcuraru, corespondent la Casa Albă, cum fugarul milionar este în strânsă legătură cu serviciile secrete rusești și cum răspunde ordinelor venite de la Moscova.
Documente scurse de la Kremlin și rețeaua de influență
Rețeaua de spionaj care destabilizează România a fost demascată. Documente secrete au fost scurse de la Kremlin și arată cum în gruparea de influență a Kremlinului se află fugarul Sebastian Ghiță.
El vine cu o popunere, deci această companie este subcontractată. Ei vin cu idei de campanii de manipulare, le propun administrației ruse iar aceștia la rândul lor le aprobă sau le resping. Mai concret, ce a propus acest demers a fost că ei pot să discute cu Sebastian Ghiță și acesta ar putea să iasă cu declarații publice prin care să acuze că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar fi ieșit la el și i-ar fi propus 150.000 de euro astfel încât presa din România pe care o controlează să nu mai publice știri negative. Se mai spunea că putea declara că Maia Sandu i-ar fi zis că reprezintă oameni foarte influenți din Europa și că este deja decis cine va conduce România, că nu are rost să îl susțină pe Călin Georgescu. Deci e tipul de istorii conspirologice devenite obișnuite pentru propaganda rusă
a declarat jurnalistul Valeriu Pașa
Mesajul în care apare numele lui Sebastian Ghiță
Jurnalistul Valeriu Pașa a dezvăluit într-un interviu realizat de Ana Maria Păcuraru cum numele lui Sebastian Ghiță apare într-un mesaj din 24 aprilie 2025, transmis între un presupus agent rus care utiliza pseudonimul „Edward Bernays” și Sofia Zaharova, prezentată drept șefă de departament în administrația de la Kremlin.
„Ana Maria Păcurau: Dumneavoastră ați spus în trecut că formularea este fără echivoc și că proprietarul Romania TV, mă întorc la Sebastian Ghiță, era deja în contact cu agenți ruși. Pe ce vă bazați?
Jurnalistul Valeriu Pașa: Este expresia, acolo nu sunt opțiuni tip ”putem să intrăm în contact cu Sebastian Ghiță și să îi propunem așa ceva”. Se prezumă că acel contact a avut loc deja, există o înțelegere prealabilă, administrația prezidențială rusă fiind la curent, iar aici deja sunt idei concrete de ce s-ar putea face cu ăsta. Asta reiese din contextul acelei fraze, o interpretez foarte ușor, limba rusă o cunosc la perfecție. Și nu este de mirare, domnul Ghiță este refugiat, mă rog, fugar, cred că asta ar fi fromularea corectă, unde, în Serbia, cu un regim pro rus”
Apariția numelui lui Sebastian Ghiță în aceste documente îl plasează pe fostul deputat într-o controversă privind operațiunile secrete ale Moscovei. Influența sa în piața media românească ar fi putut reprezenta un element de interes pentru autorii presupusului plan de dezinformare.
Victor Ponta, o altă piesă în schema descrisă de jurnalist
În această schemă, o verigă extrem de importantă este Victor Ponta, promovat intens de televiziunea fugarului din portbagaj. După publicarea investigației din Armenia, Sebastian Ghiță a respins public acuzațiile privind presupusele sale legături cu Vladimir Putin și Kremlinul.
Din anturajul domnului Ghiță face parte, domnul Ponta, au fost și colegi de partid nu cred că se ascund. Păi iată domnul Ponta, în aceeași perioadă aproximativ, a fost utilizat într-o operațiune din aceasta ruseasca, și dumnealui o recunoaște că a facut o constient, mă refer la cazul când doi așa ziși prankeri ruși l-au telefonat și s-au prezentat drept fostul președinte al Ucrainei. Și a vorbit domnul Ponta cu ei prin video mult timp și a făcut tot felul de declarații, a vorbit în engleză. La scurt timp după publicarea acelor înregistrări, care chipurile a fost o farsă în care a fost atras, domnul Ponta a recunoscut că el știa cu cine vorbește, știa că nu este fostul președinte al Ucrainei, știa că vorbea cu doi agenți ai serviciilor rusești
a mai spus jurnalistul Valeriu Pașa
Firma asociată lui Ghiță și livrările electorale din Serbia
O investigație realizată de Public Record și jurnaliștii sârbi de la CINS a arătat că firma Ridzone Creative, asociată cercului de afaceri al lui Sebastian Ghiță, a livrat în 2022 peste un milion de materiale electorale către Partidul Progresist Sârb, formațiunea aflată la putere la Belgrad.
Valoarea produselor s-ar fi apropiat de trei milioane de euro. Mai mult, unele dintre transporturile internaționale au inclus escale în Rusia.
În acest context, relațiile dintre fostul deputat român și cercurile de putere de la Belgrad capătă o semnificație aparte. Serbia, stat care întreține relații politice și economice importante cu Federația Rusă, a devenit locul în care Sebastian Ghiță și-a continuat viața după fuga de justiția din România.