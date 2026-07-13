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Mare atenție, șoferi. Restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei A7, începând de luni, din cauza unor lucrări

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat13 iul. 2026, 11:24
SursăRealitatea.Net

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță că, începând de luni, vor fi impuse restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7), în vederea executării unor lucrări de reparație la parapetul median. Măsurile se aplică pe tronsonul cuprins între kilometrii 53+120 și 62+400, pe ambele sensuri de mers: București – Focșani și Focșani – București.

Anunțul Direcției Regionale de Drumuri şi Poduri Buzău

„Începând de astăzi, 13 iulie 2026, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei (A7), pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a parapetului”, anunţă, luni, Directia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.

Pe unde pot circula șoferii

Urmare a restricţiilor, este afectat Sensul Bucureşti – Focşani: între km 53+120 şi km 62+400, fiind restricţionate banda de urgenţă şi banda a II-a.

De asemenea, pe Sensul Focşani – Bucureşti, între km 53+120 şi km 62+400, vor fi restricţionate banda de urgenţă şi banda a II-a.

Directia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău le cere participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, mulţumindu-le pentru înţelegere.

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