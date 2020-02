Tinerii centrului de voluntariat BOMD au lansat o campanie de colectare a bateriilor uzate. În mai puțin de două săptămâni au colectat aproximativ 500 de baterii pe care le-au predat unui magazin de articole sportive iar în schimb au primit mingi.

Tinerii Centrului de voluntariat B.O.M.D (Botoșani, Orașul Meu Drag) au donat mingile echipei de fotbal de la școala din satul Costești comuna Răchiți.

“Dincolo de faptulcă ne-am dorit să facem o acțiune prin care să arătăm oamenilor că bateriile consumate nu se aruncă la gunoi, ci se colectează, iată că am reușit să facem și o mică bucurie unor copii care au nevoie de aceste mingi. Am strâns aceste baterii într-un timp record și le mulțumesc voluntarilor pentru cooperare și implicare în această acțiune, după care am căutat o școală din județ cu posibilități mai reduse, care să aibă preocupări în zona fotbalului, am întrebat în mai multe locuri, iar cei mai entuziaști de ideea aceasta s-au dovedit a fi elevii și profesorii de la școala din Costești. Domnul primar, Florin Bulgaru, a suplimentat numărul mingilor pe care noi le-am primit și astfel, putem spune că am pus umărul la noi performanțe pentru micuții fotbaliști din localitate”, a spus Denisa Sandu, coordonator de activități al Centrului de voluntariat B.O.M.D.

Echipa de fotbal a școlii din satul Costești, coordonată de profesorul Marian Sergiu, a obținut locul I la Olimpiada județeană de fotbal desfășurată la Bucecea.

Astfel de acțiuni, mici, dar cu suflet, vor continua, tinerii voluntari fiind convinși că numai prin implicare și dăruire, poți încuraja copiii de azi să crească și să se dezvolte frumos.