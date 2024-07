„VOM NEGOCIA CU NOUA COMISIE EUROPEANĂ UN ACORD PE ŞAPTE ANI PENTRU REINTRAREA ÎN ŢINTA DE DEFICIT DE 3%”

„Banca Mondială ne-a acordat un împrumut pentru acoperirea deficitului”, a declarat premierul.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți că România va negocia cu noua Comisie Europeană un acord pe șapte ani pentru reintrarea în ținta de deficit de 3%.

Asta a susținut că România se află într-o perioadă de dezvoltare „accelerată” și este important ca investițiile să continue.

„Nu suntem singurul stat care trece printr-o perioadă de dezvoltare accelerată. Şi, din punctul meu de vedere, este perioada cea mai importantă pentru România până finalizăm exerciţiul financiar actual şi PNRR-ul. Cu alte cuvinte, cred că vreo 2,65 din 3,06, parcă, suntem cu deficitul, sunt băgaţi direct vreo 58 de miliarde de lei (…) în investiţii. Sunt nişte detalii pe care o să le negociem împreună cu ministrul Finanţelor, cu noua Comisie, cu noii comisari.

Ce pot să vă spun este, de exemplu, că Banca Mondială ne-a acordat un împrumut pentru acoperirea deficitului. Presupun că Banca Mondială a văzut ritmul de dezvoltare a României şi nu a considerat un risc pentru un plasament în România”, a afirmat Ciolacu, întrebat ce măsuri de reducere a cheltuielilor au fost discutate luni de coaliţie în vederea reducerii deficitului bugetar.

Negocieri cu Comisia Europeană

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie lăsat să negocieze cu Comisia Europeană legat de deficitul bugetar.

„Trebuie să ne hotărâm, vreţi să intrăm în logica în care, în două luni, dacă vreţi, eu opresc orice investiţie şi avem deficit 3%? Nu am o problemă. Cu toate cheltuielile care s-au mărit la salarii şi ştiţi bine că cheltuielile la salarii s-au mărit anul trecut la învăţământ şi la sănătate, după o criză socială şi după cea mai mare grevă din sistemul de învăţământ.

Va fi o negociere la ECOFIN, din punctul meu de vedere, vom încerca să avem în şapte ani acordul de reintrare în… Repet, prefer să mă întrebaţi zilnic asupra deficitului şi să continui investiţiile. Eu investiţiile din România nu le opresc. (…) Lăsaţi-ne să negociem cu Comisia. Lucrurile acestea nu se negociază public”, a evidenţiat Marcel Ciolacu.

El a adăugat că şi alte state europene au de gestionat problema deficitului bugetar excesiv.

„Acelaşi lucru, de exemplu, stăteam de vorbă cu Pedro Sanchez (premierul spaniol), spuneam: domnule, m-am apropiat de 50% datoria publică. Mi-a zis: Marcel, eu am 110 şi n-am de ieri. În aceeaşi perioadă au trecut Portugalia, Spania, Italia. (…) Am primit finanţare de la Banca Mondială, am primit finanţare de la Statele Unite ale Americii două miliarde, văd că se poate, cu 3%. Eu văd că se poate, da?”, a completat prim-ministrul.

TVA-ul nu va fi mărit

El a mai punctat că în discuţiile care au avut loc în şedinţa coaliţiei de luni s-a convenit că TVA-ul nu va fi mărit.

„Cu adevărat, am avut discuţii ieri (luni, 22 iulie) în coaliţie foarte clare că nu vom mări TVA-ul. Această discuţie am avut-o. Până în 1 septembrie, domnul ministru îşi face planul cu tehnicul de la minister. E normal că în această perioadă domnul ministru al Finanţelor discută cu tehnicul de la Comisie”, a explicat Ciolacu.