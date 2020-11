În ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfășurate în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.

În total, la activitățile desfășurate, au participat peste 200 de polițiști, jandarmi, polițiști locali, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar-Veterinare ,Direcției de Sănătate Publică precum si lucrători din cadrul Protectiei Consumatorului si Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Astfel, la nivelul județului Botoșani, au fost organizate 10 acțiuni punctuale, in cadrul carora au fost verificate 109 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate.

În total, au fost aplicate 95 de sancțiuni contravenționale în valoare de 19.000 de lei.

Dintre acestea, 80 de sanctiuni au fost aplicate persoanelor care nu au purtat masca de protectie in locurile in care acest lucru era obligatoriu si 15 sanctiuni au fost aplicate pentru nerespectarea restrictiilor privind deplasarea in afara locuintei sau gospodariei in intervalul orar 23:00 -05.00.

Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur.



Activități asemănătoare vor fi desfășurate în continuare în vederea conștientizării tuturor cetățenilor privind necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială.

Sursa: Realitatea de Botosani