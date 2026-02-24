Realitatea de Botosani - Știri de Ultimă Oră
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Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări
Patru persoane, printre care și o minoră, au fost recuperate în siguranță sâmbătă dimineață, după ce s-au rătăcit în timpul nopții pe un traseu din Munții Măcinului, în județul Tulcea.
Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus
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Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului
Eroul Angliei, Harry Kane, a celebrat calificarea alături de familie. Imaginile au devenit virale
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