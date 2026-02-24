Realitatea de Botosani - Știri de Ultimă Oră

Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări

Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări

Actualitate

Patru persoane, printre care și o minoră, au fost recuperate în siguranță sâmbătă dimineață, după ce s-au rătăcit în timpul nopții pe un traseu din Munții Măcinului, în județul Tulcea.

Actualitate

Premierul interimar, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”

Economie

Escrocherie în numele ANAF. Un bărbat din Neamț a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic

Actualitate

Fetiță de doi ani, transportată de urgență la spital după ce a căzut de la balconul unui bloc din Mediaș

Actualitate

Ucraina a lovit din nou lângă Sankt Petersburg, orașul lui Putin. Fum dens și explozii în zona portului

Actualitate

Eroul Angliei, Harry Kane, a celebrat calificarea alături de familie. Imaginile au devenit virale

Actualitate

Vremea, 4 iulie. Temperaturi de până la 34 de grade și furtuni cu grindină în mai multe zone din țară

În trend

1

Donald Trump, discurs istoric la sărbătorirea a 250 de ani de la declararea Independenței Statelor Unite

Actualitate
2

Rusia susține că a preluat controlul asupra unui oraș-cheie din estul Ucrainei

Actualitate
3

Reacția lui Lionel Messi după calificarea dramatică a Argentinei: „Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor”

Sport
4

Alertă pentru utilizatorii WhatsApp, Telegram și Signal

Social
5

Lewis Hamilton pleacă din pole position în cursa de sprint la Marele Premiu al Marii Britanii

Sport

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon
Actualitate -

Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon

Summitul NATO vine cu un anunț major pentru Kiev. Ucraina ar urma să un primească sprijin militar record
Actualitate -

Summitul NATO vine cu un anunț major pentru Kiev. Ucraina ar urma să un primească sprijin militar record

Radu Miruță, solicitare fără precedent către Ucraina: „Dronele să se autodistrugă la intrarea în apele României”
Actualitate -

Radu Miruță, solicitare fără precedent către Ucraina: „Dronele să se autodistrugă la intrarea în apele României”

FIFA schimbă regulile jocului! Finala Cupei Mondiale ar putea avea o pauză de 30 de minute
Actualitate -

FIFA schimbă regulile jocului! Finala Cupei Mondiale ar putea avea o pauză de 30 de minute

Ultimatum de la AUR pentru Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan să propună un premier până duminică!”
Politica -

Ultimatum de la AUR pentru Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan să propună un premier până duminică!”

O fetiță de 6 ani a murit într-un accident cumplit. Șoferul s-a temut de furia localnicilor și a fugit la Poliție
Actualitate -

O fetiță de 6 ani a murit într-un accident cumplit. Șoferul s-a temut de furia localnicilor și a fugit la Poliție

Recunoaștere de la vârful MAI: Cătălin Predoiu laudă performanța polițiștilor antidrog din Neamț
Social -

Recunoaștere de la vârful MAI: Cătălin Predoiu laudă performanța polițiștilor antidrog din Neamț

Exclusive

Tragedie în Maramureș! O biserică de lemn veche de peste 300 de ani a ars complet

Tragedie în Maramureș! O biserică de lemn veche de peste 300 de ani a ars complet

Fabrică de canabis descoperită într-un solar dintr-o comună din Neamț

Fabrică de canabis descoperită într-un solar dintr-o comună din Neamț

Cristiano Ronaldo, reacție memorabilă după victoria Portugaliei: „Asta înseamnă fotbalul”

Cristiano Ronaldo, reacție memorabilă după victoria Portugaliei: „Asta înseamnă fotbalul”

Alertă hidrologică. Cod galben și Cod portocaliu de inundații, până sâmbătă la prânz

Alertă hidrologică. Cod galben și Cod portocaliu de inundații, până sâmbătă la prânz

Atentatul cu bombă de la Monaco. Poliția a identificat un suspect. Este o ucraineană de 39 de ani din Germania

Atentatul cu bombă de la Monaco. Poliția a identificat un suspect. Este o ucraineană de 39 de ani din Germania

Interviu exploziv cu patronul azilului groazei din Bihor. Viorel Pașca neagă toate acuzațiile.”Aici e o prostie”

Interviu exploziv cu patronul azilului groazei din Bihor. Viorel Pașca neagă toate acuzațiile.”Aici e o prostie”

Motorina, mai scumpă în România decât în Germania

Motorina, mai scumpă în România decât în Germania

Sorin Cârțu, optimist după transferurile Universității Craiova

Sorin Cârțu, optimist după transferurile Universității Craiova

Daniel Udrescu: Munca unei vieți fără moștenire, adevărul despre sistemul public de pensii
Economie-

Daniel Udrescu: Munca unei vieți fără moștenire, adevărul despre sistemul public de pensii

CM 2026: Ronaldo a readus Portugalia în joc, iar Ramos a decis calificarea dramatică în fața Croației
Sport-

CM 2026: Ronaldo a readus Portugalia în joc, iar Ramos a decis calificarea dramatică în fața Croației

Descoperă

Sport

CM 2026: Spania surclasează Austria, scor 3-0, și se califică fără emoții în optimi

Social

Profesoară lovită de trăsnet în Bucegi, în timpul unei excursii cu elevii

Sanatate

România reia negocierile cu Pfizer după blocarea conturilor. ROMATSA contestă decizia

Sanatate

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne trezim obosiți după 8 ore de somn?

Social

BAC 2026: Elevii minorităților naționale susțin astăzi proba la Limba maternă, ultima din sesiunea iunie-iulie

Sport

Sorana Cîrstea, calificare în turul trei la Wimbledon

Social

Detalii explozive din referatul procurorilor în dosarul azilelor goazei din Bihor: coșmarul din spatele ușilor închise

Actualitate

Furtună violentă în Brașov: apele au făcut prăpăd în tot orașul. Inundații din Centru până la periferie – VIDEO

Social

Cod galben de vreme severă: furtunile continuă și în zilele următoare. Noile date de la ANM

Sanatate

Soluția utilizată pentru tratamentele oncologice repetate

Social

Șomajul, în creștere! Aproape o treime dintre tineri nu au un loc de muncă: cum arată noile date INS

Sanatate

Alexandru Rogobete, despre scandalul Pfizer: "Am încercat toate variantele ca să reduce impactul"

Ultimele Știri

Mai Multe