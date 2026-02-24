Realitatea de Botosani - Știri de Ultimă Oră

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24 feb. 2026, 15:50

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

24 feb. 2026, 15:50

Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić

4 iul. 2026, 14:24

Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus

4 iul. 2026, 14:24

Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus

4 iul. 2026, 13:31

Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA