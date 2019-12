Parcul de agrement Cornișa a avut un impact mai mare decât se așteptau autoritățile locale. La începutul anului, atât primarul Cătălin Flutur cât și reprezentanții DSPSA erau rezervați și se așteptau ca acest complex să aibă nevoie de subvenție d ela bugetul local.

Piscina interioară și apoi piscina exterioară au atras foarte mulți oameni, nu doar din Botoșani ci și din județele învecinate și chiar din Republica Moldova și Ucraina.

„Este un an extrem de mulțumitor pentru noi. Am reușit să acoperim necesarul de posturi, am reușit să instruim oamenii, să fie la standardele cerute de piață. Am reușit să inaugurăm toate obiectivele și să le facem să fie funcționale”, a spus Eugen Țurcanu.

Atât cei care gestionează complexul cât și reprezentanții primăriei au recunoscut că nu se așteptau la un număr atât de mare de persoane.

“Peste 150.000 de plătitori sunt la Cornișa în acest an. Au fost câteva sute de mii de vizitatori în parc, dacă punem la socoteală și cele două evenimente mari care s-au organizat. În week-end-uri și în zilele frumoase vin sute sau chiar mii de oameni să se plimbe. Vin la terenurile de joacă, la skatepark. Nu este totul numai cu plată ci avem și această componentă publică, socială”, a adăugat Eugen Țurcanu.