În urmă cu mai mult de un an, Mihaela Huncă, deputat al Partidului Pro România, a solicitat înființarea de cabinete medicale școlare în fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică. Propunerea nu a fost votată și nu s-a asigurat finanțare.

Parlamentarul botoșănean consideră că dacă măsura ar fi fost luată la timp, acum nu erau la fel de multe cazuri de gripă.

“Acum un an am atras atenția asupra incompetenței și nepăsării Ministerului Sănătății și Ministerului Educației în ceea ce privește epidemia de gripă. Copiii sunt trimiși la școală, părinților și se spune să stea liniștiți pentru că în fiecare zi se face triaj iar cei care sunt bolnavi, sunt trimiși acasă. Din lipsa cabinetelor de medicină școlară și a cadrelor medicale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și autoritățile locale de specialitate, dau dispoziții cadrelor didactice să realizeze triajul. Cadrele didactice nu sunt specializate să realizeze triajul epidemiologic. În această perioadă, vedem că numărul cazurilor de gripă crește de la o zi la alta iar autoritățile de specialitate nu sunt capabile să ia măsuri împotriva transmiterii virusurilor”, a spus Mihaela Huncă.

“Este mai mult de un an de zile de când am făcut demersuri la Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Am făcut interpelări și propuneri de amendamente la legi astfel încât fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică să aibă un cabinet de medicină școlară cu cadre specializate. Doar o parte din banii alocați într-un an partidelor, ar fi asigurat dotarea cabinetelor și salarizarea cadrelor medicale”, a adăugat deputatul botoșănean.