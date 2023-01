Refluxul acid apare atunci când conținutul din stomac se deplasează înapoi în esofag. Această acțiune se mai numește și regurgitare acidă sau reflux gastroesofagian.

Dacă aveți simptome de reflux acid de mai mult de două ori pe săptămână, este posibil să aveți o afecțiune cunoscută sub numele de boală de reflux gastroesofagian (GERD). Boala de reflux gastroesofagian (GERD) este o formă cronică și mai severă de reflux acid. Cauzele și factorii de risc includ supraalimentarea și sarcina. Majoritatea oamenilor își pot gestiona simptomele cu modificări ale stilului de viață sau cu medicamente.

Potrivit sursei de încredere a Institutului Național de Diabet și Boli Digestive și Renale (NIDDK), BRGE afectează aproximativ 20% dintre oamenii din Statele Unite. Dacă este lăsată netratată, poate provoca uneori complicații grave.

Cauze

Perturbarea din diferite motive a „traseului alimentar” poate avea drept consecinta aparitia refluxului. Deci, vorbim de aparitia unor probleme, disfunctionalitati (nu mai functioneaza bine) ale mai multor componente, care in mod normal asigura o “bariera antireflux” (impiedica intorcerea continutului gastric). Sunt implicate:

Peristaltica esofagiana slaba – esofagul nu mai impinge alimentele adecvat catre stomac

Sfincterul esofagian inferior ineficient – care nu se inchide bine sau se relaxeaza mai des permitand asfel intorcerea continutului gastric in esofag

Evacuarea gastrica slaba – stomacul nu se goleste de continut

Aceste conditii determina aparitia refluxului gastric in esofag cu iritatia si inflamatia acestuia (esofagita) si implicit aparitia simptomatologiei.

Hernia hiatala

O alta cauza este prezenta herniei hiatale. Diafragmul este muschiul care se gaseste intre torace si abdomen, si care in mod natural are o gaura prin care trece esofagul. Daca aceasta fereastara se mareste si nu mai strange bine esofagul, atunci este permisa deplasarea permanenta sau intermitenta a stomacului in torace. Aceasta situatie se numeste hernie hiatala si favorizeaza aparitia bolii de reflux gastro-esofagian. Herniile hiatale sunt frecvent intalnite mai ales la pacientii supraponderali sau cu obezitate. Pana la 50% dintre cei cu obezitate au hernii hiatale!

Simptome BRGE

Principalul simptom al BRGE este refluxul acid. Refluxul de acid poate provoca o senzație incomodă de arsură în piept, care se poate deplasa în sus în gât și gât. Acest sentiment este adesea cunoscut sub numele de arsuri la stomac.

Dacă aveți reflux acid, puteți dezvolta un gust acru sau amar, de asemenea, poate provoca regurgitarea alimentelor sau a lichidului din stomac în gură.

Alte simptome ale BRGE includ:

· greaţă

· arsuri retrosternale (pirozis)

· durere la înghițire

· dificultate la inghitire

· tuse cronică

· voce răgușită

· respiratie urat mirositoare

Opțiuni de tratament pentru BRGE

Pentru a gestiona și a ameliora simptomele GERD, medicul dumneavoastră vă poate încuraja să faceți anumite schimbări în stilul de viață, cum ar fi:

· menținerea unei greutăți moderate, dacă este cazul

· renunțarea la fumat, dacă fumezi

· evitarea meselor abundente, grele seara

· așteptând câteva ore după ce a mâncat să se întindă

· ridicarea capului în timpul somnului

Medicamente

Medicul dumneavoastră vă poate sugera, de asemenea, să luați medicamente fără prescripție medicală (OTC) precum cele enumerate mai jos. Toate aceste medicamente pot provoca reacții adverse, așa că discutați cu medicul dumneavoastră despre opțiunea cea mai potrivită pentru dvs.

· Antiacide

Antiacidele sunt utilizate de obicei pentru simptomele ocazionale și ușoare ale refluxului de acid și BRGE. Dar dacă descoperiți că luați antiacide aproape în fiecare zi, este posibil să aveți nevoie de un medicament mai puternic.

· Blocante ale receptorilor

H2Blocanții H2 funcționează pentru a reduce cantitatea de acid pe care o produce stomacul. Este important de reținut că un tip de blocant H2 – ranitidina (cunoscut și sub numele de Zantac) – a fost rechemat recent de FDATrusted Source pentru că conține ingredientul N-nitrosodimetilamină (NDMA), care este un cancerigen cunoscut.

· Inhibitori ai pompei de protoni (IPP)

IPP scad, de asemenea, cantitatea de acid produsă de stomacul tău. Deoarece tind să funcționeze mai bine decât blocantele H2, sunt mai utile atunci când vine vorba de vindecarea mucoasei esofagiene – care poate fi deteriorată atunci când cineva se confruntă cu GERD pentru o perioadă.

Complicatii:

Netratata, boala de reflux gastroesofagian poate determina aparitia unor complicatii serioase. Inflamatia continua a esofagului data de acidul gastric poate cauza ulceratii, sangerari si mai tarziu in evolutie stenozari (ingustari ale esofagului cu trecerea dificila a alimenetelor). De asemenea, eroziunea mucoasei esofagiene poate duce la aparitia dificultatilor de inghitire.

Unele persoane pot dezvolta esofagul Barrett, afectiune in care mucoasa esofagiana se modifica, avand un aspect asemanator cu mucoasa intestinului subtire si care predispune la aparitia cancerului.

Unele studii au aratat ca astmul bronsic, tusea cronica si fibroza pulmonara pot fi agravate sau chiar cauzate de BRGE.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ, ce nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala