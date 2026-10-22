Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova 1-3. Oltenii obțin prima victorie în Conference League

Universitatea Craiova a învins Inter d’Escaldes cu 3-1 în Conference League. Campioana României a obținut primul succes în faza principală a competiției europene.
Universitatea Craiova a câștigat cu Inter d’Escaldes, scor 3-1, în Conference League
Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în UEFA Conference League, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 în fața formației Inter Club d’Escaldes. Succesul reprezintă primul rezultat pozitiv al oltenilor în faza principală a competiției europene din acest sezon.
Formația din Bănie a urmărit să profite de această confruntare pentru a acumula puncte importante în clasament și pentru a-și consolida șansele de calificare în fazele eliminatorii.
Victorie importantă pentru campioana României
Universitatea Craiova a intrat în partida cu Inter d’Escaldes cu obiectivul clar de a obține cele trei puncte. După remiza cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă, echipa din România avea nevoie de un rezultat favorabil pentru a-și îmbunătăți poziția în clasamentul competiției.
De cealaltă parte, formația din Andorra a încercat să valorifice avantajul terenului propriu, însă oltenii au reușit să se impună cu 3-1.
Victoria le oferă jucătorilor Universității Craiova un plus de încredere înaintea următoarelor partide europene și menține echipa în cursa pentru calificarea în faza următoare.
Universitatea Craiova continuă lupta pentru calificarea în Conference League
Rezultatul din Andorra este important pentru parcursul european al formației din Bănie. În actualul format al competiției, fiecare punct poate influența poziția finală în clasamentul general și șansele de acces în fazele eliminatorii.
Primele opt echipe din clasamentul principal se califică direct în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în această fază.
Pentru Universitatea Craiova, succesul cu Inter d’Escaldes reprezintă un pas important în încercarea de a continua aventura europeană și de a obține rezultate relevante pentru fotbalul românesc.
Oltenii își îndreaptă acum atenția către următoarele confruntări din Conference League, unde vor avea nevoie de evoluții constante pentru a-și atinge obiectivul european.