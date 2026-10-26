Ordin de protecție emis după o altercație violentă între un tată și fiul său într-un bar din Botoșani

Publicat 26 oct. 2026, 18:50 Sursă Știri Botoșani

Poliția Botoșani a emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat de 50 de ani, în urma unei agresii reciproce cu fiul său de 28 de ani, petrecută duminică într-un local din comuna Curtești.

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