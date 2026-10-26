Ordin de protecție emis după o altercație violentă între un tată și fiul său într-un bar din Botoșani

Poliția Botoșani a emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat de 50 de ani, în urma unei agresii reciproce cu fiul său de 28 de ani, petrecută duminică într-un local din comuna Curtești.
Intervenția forțelor de ordine a fost necesară duminică, 25 octombrie, în urma unei sesizări privind o altercație fizică la un local public din comuna Curtești. Polițiștii au constatat că incidentul a implicat doi bărbați cu legături de rudenie.
Contextul incidentului și măsurile luate
Verificările efectuate de către autorități au stabilit că, în urma unor discuții aprinse, un bărbat de 50 de ani și fiul acestuia, în vârstă de 28 de ani, s-au agresat reciproc. Situația a generat necesitatea aplicării unor măsuri legale pentru asigurarea siguranței părților implicate.
În urma completării formularului de risc de către tânărul de 28 de ani, instanța a emis un ordin de protecție provizoriu cu caracter preventiv. Măsura vizează în mod direct tatăl, fiind o reacție la dinamica conflictului familial.
Obligații specifice impuse
Pe toată durata valabilității ordinului de protecție, bărbatul de 50 de ani este obligat să respecte un set de reguli stricte. Printre aceste obligații se numără interdicția de a se apropia de fiul său, măsură menită să prevină orice nou contact sau potențiale incidente viitoare.