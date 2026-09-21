Advertising
Sport· 1 min citire
Fotbal: Dinamo București a revenit pe primul loc în Superligă, după 4-0 cu Farul
Dinamo revine pe primul loc în Superligă
Publicat21 sept. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net
În urma victoriei, formația pregătită de Nuno Campos a acumulat 23 de puncte.
Citește și
- 14:38Andrei Burcă, înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „Putem deschide încă o portiță pentru calificarea la EURO”
- 10:53Sorana Cîrstea continuă să urce în clasamentul WTA. Românca a ajuns la cea mai bună poziție din carieră
- 10:18Doliu în lumea ciclismului! Max Riese a murit într-un accident tragic în timpul unui antrenament
- 09:12Reghecampf, veste-șoc din Tunisia pentru FCSB
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News