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Politica· 1 min citire
Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina
Alertă în Tulcea
Publicat21 sept. 2026, 07:40
Sursărealitatea.net
Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis în această dimineaţă la ora 5 şi 31 de minute pentru polpulaţia din nordul judeţului Tulcea.
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