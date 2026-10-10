FC Botoșani, victorie fără probleme contra UTA Arad

FC Botoșani a obținut o victorie împotriva UTA Arad, sâmbătă, 10 octombrie, în cadrul etapei a 11-a din Superliga. Moldovenii urcă pe locul al șaptelea în clasament.
Echipa gazdă a deschis scorul imediat după startul partidei. În minutul șase, Dumiter a fost faultat în careu, iar arbitru Szabolcs Kovacs a acordat o lovitură de pedeapsă. Inițial, portarul arădean Marcio Rosa a respins execuția lui Mailat, însă lovitura a fost repetată deoarece arbitrul a constatat că portarul nu avea un picior pe linia porții. La al doilea executant, tot Mailat, mingea a intrat în plasă.
În minutul 17, de Vega a dublat avantajul gazdelor prin intermediul unui șut de la distanță. Până la pauză, FC Botoșani a mai avut două goluri anulate, unul pentru Dumiter și altul în minutul 45+3.
Repriza secundă s-a desfășurat fără ocazii clare de poartă, cu excepția unei ratări a lui Dumiter în minutul 59. La final, FC Botoșani s-a impus cu scorul de 2-0.
În urma acestei victorii, formația din Botoșani se află pe locul al șaptelea în clasamentul Superligii, cu 14 puncte. UTA Arad ocupă poziția a 11-a, având 12 puncte.