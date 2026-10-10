FC Botoșani, victorie fără probleme contra UTA Arad

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 19:50

FC Botoșani a obținut o victorie împotriva UTA Arad, sâmbătă, 10 octombrie, în cadrul etapei a 11-a din Superliga. Moldovenii urcă pe locul al șaptelea în clasament.

Distribuie articolul