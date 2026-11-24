Cinci persoane au fost trimise în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, în dosarul fotografiilor false cu Nicușor Dan și Victor Ponta.
Procurorii Direcției Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au finalizat cercetările într-un dosar penal legat de publicarea unor imagini false în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2024.
Aceștia au trimis în judecată cinci persoane, cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani. Inculpații sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie în forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.
Modul de producere a materialului video
Potrivit anchetatorilor, gruparea vizată în acest dosar a fost constituită în martie 2025. Scopul acesteia era crearea unui material video care să sugereze existența unei întâlniri secrete între doi candidați la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan și Victor Ponta, și un general în rezervă, Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului Serviciului Român de Informații.
În aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și produs materialul video, sub coordonarea inculpatului în vârstă de 53 de ani. Pentru a obține un rezultat veridic, aceștia au închiriat un spațiu destinat filmărilor și au apelat la serviciile unor actori, ale unui costumier și ale unui machior.
Actorii au fost machiați profesionist pentru a semena cu persoanele pe care le interpretau, iar în filmări au fost folosite autoturisme de același tip cu cele ale persoanelor reale. Filmările au avut loc noaptea, de la distanță și în condiții de lumină redusă, materialul fiind editat ulterior prin aplicarea unor imagini ale fețelor persoanelor reale.
Publicarea imaginilor și impactul asupra procesului electoral
Conform procurorilor, inculpații au determinat o persoană implicată în procesul electoral, Elena Lasconi, să publice imaginile primite prin e-mail. Ancheta susține că aceasta nu cunoștea faptul că materialele erau false.
DIICOT a arătat că distribuirea fotografiilor a pus în pericol securitatea națională prin influențarea votului alegătorilor. Dosarul penal va fi judecat de Curtea de Apel București.