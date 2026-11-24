Publicat 24 nov. 2026, 13:35 Sursă romaniatv

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a prezentat detaliile unei scheme care prevede o suprataxă pe supraprofiturile producătorilor de energie electrică, bani care ar fi redistribuiți consumatorilor sub formă de credite fiscale.

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