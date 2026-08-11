Zboruri directe România–China, din septembrie. Compania care a primit undă verde

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 16:23

Românii vor putea zbura din nou direct către China, fără să mai fie nevoiți să facă escală. Începând cu 4 septembrie 2026, compania Air China va introduce curse regulate între București și Beijing.

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