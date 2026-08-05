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Actualitate· 1 min citire
Reacția lui Cristi Chivu după 1-1 cu AC Milan. Ce a spus despre jocul echipei
Cristi Chivu
Cristi Chivu a comentat remiza dintre Inter și AC Milan, scor 1-1, disputată într-un meci de pregătire în Australia. Formația antrenată de tehnicianul român a fost aproape de victorie, însă a încasat golul egalizator în minutul 84, dintr-un penalty.
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