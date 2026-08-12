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Cernavodă, la un pas de oprire. Ce trebuie să aibă în casă fiecare familie în caz de BLACKOUT

Blackout/ Foto AI

Blackout/ Foto AI

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat12 aug. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS

Sunt mai puțin de 24 de ore până când Centrala de la Cernavodă s-ar putea opri. Un blackout de amploare ne-ar putea pune în situația de a trăi timp de câteva zile fără electricitate, cu acces limitat la apă, comunicații, magazine sau servicii esențiale. Recomandarea autorităților este ca fiecare familie să aibă pregătite provizii și un kit de urgență care poate face diferența în situații de criză.

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