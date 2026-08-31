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Un bărbat de 63 de ani, readus la viață de trei asistente medicale aflate la o nuntă
FOTO: Arhivă
Intervenție de urgență pe podeaua unui restaurant din Cucorăni, județul Botoșani. Pacientul a ajuns cu puls la spital
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