Social· 1 min citire

Un bărbat de 63 de ani, readus la viață de trei asistente medicale aflate la o nuntă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 31 aug. 2026, 09:07

Intervenție de urgență pe podeaua unui restaurant din Cucorăni, județul Botoșani. Pacientul a ajuns cu puls la spital

Incidentul a avut loc la un restaurant din Cucorăni, județul Botoșani. Bărbatul s-a prăbușit brusc sub privirile invitaților. Printre aceștia se aflau Anca Luchian (UPU-SMURD), Raluca Cuciuc (Neonatologie) și Cristina Bălan (Oftalmologie), de la Spitalul Județean.

Fără ezitare, au început manevrele de resuscitare pe podeaua restaurantului. Au fost apelate serviciile de urgență, iar un echipaj SMURD cu medic a preluat pacientul și a continuat intervenția. Bărbatul a ajuns cu puls la Unitatea de Primiri Urgențe și urmează să fie internat pe secția de cardiologie, potrivit monitorulbt.ro.

Medicii au subliniat importanța începerii imediate a manevrelor de resuscitare. Incidentul a demonstrat încă o dată valoarea pregătirii și a reacției prompte a profesioniștilor din sistemul medical, chiar și în timpul liber.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

salvare nunta botosani

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe