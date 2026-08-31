Advertising
Social· 1 min citire
Seceta schimbă agricultura. Fermierii aleg sorgul în locul porumbului: care sunt avantajele
Sorg/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 07:48
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți fermieri aleg sorgul ca alternativă pentru porumb după mai mulți ani în care culturile le-au fost distruse de secetă. Boabele de sorg pot fi folosite atât pentru hrana animalelor, cât și pentru producția de făină sau alte produse alimentare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:52Crimă urmată de sinucidere în Neamț. Un subofițer ISU și-a ucis iubita, apoi s-a spânzurat
- 11:16De la 1 septembrie începe o nouă ediţie a Programului "Litoralul pentru toţi"
- 11:08Ghiozdanul prea greu poate afecta copiii. Semnele la care părinții trebuie să fie atenți la început de an școlar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News